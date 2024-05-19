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16:45 (мск), источник: Газета.Ру

Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик пробудет в статусе абсолютного чемпиона мира после победы над британцем Тайсоном Фьюри меньше двух недель. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл.

Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри | Источник: Газета.Ру

Усик одолел Фьюри раздельным решением судей и забрал его пояс по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Рафаэл отметил, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

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