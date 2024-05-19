Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри | Источник: Газета.Ру

Усик одолел Фьюри раздельным решением судей и забрал его пояс по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Рафаэл отметил, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.