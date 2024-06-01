14:56 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс посоветовал Майку Тайсону больше не выходить на ринг

По мнению бывшего боксера, в его возрасте лучше поберечь себя.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону после восстановления лучше не выходить на ринг в силу своего возраста. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший.

1 июня стало известно, что боксерский поединок между Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен в связи с проблемами со здоровьем у Тайсона.

«Желаю Майку поберечь здоровье и больше не выходить на ринг, — сказал Джонс. — В таком возрасте лучше уже поберечься».

После консультаций с врачами Тайсону рекомендовали минимальные физические нагрузки в течение нескольких недель, после чего можно будет вернуться к полноценным тренировкам. Поединок между ним и Полом должен был пройти 20 июня. Новая дата боя будет объявлена до 7 июня. Планируется, что бой пройдет позже в 2024 году.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

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