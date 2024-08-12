Чемпион Европы по боксу Двали вернулся в больницу под наблюдение врачей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали вернулся в больницу и будет находиться под наблюдением врачей до следующей операции. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.

Двали на прошлой перенес операцию на травмированном глазу, врачи сумели сохранить орган. На выходные боксера отпустили домой к родным.

«Дмитрий вернулся в больницу под наблюдение врачей. Состояние стабильное. Следующая операция возможна в течение двух недель. Будут решать врачи в зависимости от процесса восстановления», — сказал собеседник агентства.

Боксера избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших. Двали получил тяжелые травмы.