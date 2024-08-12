Чемпион Европы по боксу Двали вернулся в больницу под наблюдение врачей
Врачи отпускали спортсмена домой на выходные.
Врачи отпускали спортсмена домой на выходные.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали вернулся в больницу и будет находиться под наблюдением врачей до следующей операции. Об этом ТАСС сообщили в семье спортсмена.
Двали на прошлой перенес операцию на травмированном глазу, врачи сумели сохранить орган. На выходные боксера отпустили домой к родным.
«Дмитрий вернулся в больницу под наблюдение врачей. Состояние стабильное. Следующая операция возможна в течение двух недель. Будут решать врачи в зависимости от процесса восстановления», — сказал собеседник агентства.
Боксера избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших. Двали получил тяжелые травмы.
Двали 23 года, он также является чемпионом России 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.