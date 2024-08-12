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Тренер Хелиф рассказал об эмоциях боксерши после гендерного теста

Жорж Касорла, тренер алжирской боксерши Иман Хелиф, рассказал об эмоциях спортсменки после гендерного теста. Его слова приводит Reduxx.

Источник: Reuters

«Мне это показалось отвратительным. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — заявил Касорла. Он добавил, что дисквалификация спортсменки была основана лишь на этом тесте.

В финальном поединке Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.