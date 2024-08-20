«Величайший боксер нокаутирует блогера». Тайсон хочет всерьез биться с Полом

Днём ранее в Нью-Йорке состоялась глобальная пресс-конференция, на которой Пол и Тайсон наговорили друг другу много разного. Блогер-боксёр, по своей традиции, больше полагался на оскорбления: «Мы предложили шикарную сделку этому старому дураку. Так что здесь именно он мой сыночек. И я накажу его как своего сынка. А сейчас, Майк, просто захлопни свой рот! Запомни, это мы предложили тебе бой, а не наоборот. И не забывай об этом! Да, сейчас я антигерой бокса, но скоро вы поймёте, что по своему вкладу в бокс я не уступлю Мохаммеду Али».