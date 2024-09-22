Грандиозный апсет! Дюбуа размазал Джошуа

Джошуа, к слову, тоже проигрывал Усику, причём дважды. И с тех пор Эй Джей, несмотря на статус суперзвезды, не появлялся в титульных поединках. Зато Энтони сколотил победную серию из четырёх боёв, последовательно разбив Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. Последний и вовсе рухнул в страшный нокаут, что напомнило всем о силе в руках Джошуа. Тем не менее опасения перед возвращением Эй Джея в титульную гонку были. И бой с Дюбуа должен был дать ответы на многие вопросы.