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Дюбуа обратился к зрителям фразой из «Гладиатора» после победы над Джошуа

Британский боксер Дэниел Дюбуа прокомментировал свою победу над Энтони Джошуа.

Источник: Reuters

Дюбуа нокаутировал оппонента в пятом раунде и сохранил за собой пояс чемпиона IBF.

«Я не хочу много говорить. Ну что, вам понравилось?» — произнес Дюбуа, цитируя известную сцену из фильма «Гладиатор».

«Это был долгий путь. Я рад, что оказался в этом положении. Я гладиатор и воин до самого конца. Я хочу достичь пика в этом виде и реализовать весь свой потенциал.

Иногда моя карьера напоминала американские горки. На этот раз я добился своего и отомстить. Я не остановлюсь, пока не добьюсь желаемого», — добавил Дюбуа.