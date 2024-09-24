«Бивол ограбил меня на 500 тысяч долларов». Экс-супруга боксера атакует его перед боем с Бетербиевым

В сентябрьском интервью Sport24 Екатерина пошла дальше и обвинила Дмитрия в «ограблении» на серьезную сумму: «Брачный договор был составлен у купленного им нотариуса, — сказала она. — Там была прописана машина таким образом, что она бы никогда ко мне не вернулась из Америки. Он меня ограбил на пятьсот тысяч долларов. Он разбил часы, которые мне подарил Умар Кремлев. А часы были все-таки мои. А ведь в брачном договоре указано, что все украшения, которые носил супруг, принадлежат именно этому супругу. Но я решила за это не судиться, мне нужно судиться за алименты. Мои сыновья не могут жить на 100 тысяч рублей».