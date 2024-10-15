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Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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Спортсмен поблагодарил политика за помощь. «Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — заявил он.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

После этого председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оценил результат боя между Бетербиевым и Биволом. По его мнению, это был один из лучших боев за последние 20 лет.