Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

Спортсмен поблагодарил политика за помощь. «Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — заявил он.
Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.
После этого председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оценил результат боя между Бетербиевым и Биволом. По его мнению, это был один из лучших боев за последние 20 лет.