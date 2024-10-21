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Промоутер назвал ближайшую дату возможного реванша Бивола и Бетербиева

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ответный поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться не ранее следующего октября, сообщил промоутер Боб Арум.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Так как фестиваль боев в Эр-Рияде завершается в феврале, ближайшая дата реванша — следующий октябрь. Каждый из этих ребят проведет по поединку с другими боксерами, и потом они встретятся в октябре», — сказал Арум в интервью журналисту Дэну Рафаэлу в соцсети Х.

На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. У 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение.