Бетербиев рассказал об отношении к Усику

Спортсмен заявил, что у него есть мнение об Усике только в плане спортивной составляющей, так как личность он не знает его хорошо. «В плане спорта — только уважение, респект. Он хорошего результата добился в нашем спорте. Честно, не люблю разговоры про Усика», — подчеркнул он.