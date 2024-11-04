Россиянин Агрба завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса

29-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 15 (9 нокаутом) при отсутствии поражений. Также россиянин завоевал право выступить в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету титулы чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.