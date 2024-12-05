Бах: IBA не сможет претендовать на проведение турнира по боксу на Олимпиаде-2028

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) не сможет претендовать на проведение турнира по этому виду спорта на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Все в руках боксерских национальных федераций, хотят ли они, чтобы их спортсмены имели возможность завоевать олимпийские медали. Все просто, — сказал Бах. — Мы видим определенные шаги со стороны некоторых федераций, следим за ситуацией. Когда придет время, нам предстоит пройти процесс признания одной из международных федераций. Пока все выглядит так, что ей может стать World Boxing. При этом совершенно очевидно, что ей не может быть IBA — эта история закончена по ряду причин, о которых вы знаете».
В июне 2023 года сессия МОК большинством голосов исключила IBA, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.
С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК в вопросе лишения спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Добиться признания МОК намерена организация World Boxing, ее создали вышедшие из состава IBA национальные федерации.