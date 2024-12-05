Бах: IBA не сможет претендовать на проведение турнира по боксу на Олимпиаде-2028

«Все в руках боксерских национальных федераций, хотят ли они, чтобы их спортсмены имели возможность завоевать олимпийские медали. Все просто, — сказал Бах. — Мы видим определенные шаги со стороны некоторых федераций, следим за ситуацией. Когда придет время, нам предстоит пройти процесс признания одной из международных федераций. Пока все выглядит так, что ей может стать World Boxing. При этом совершенно очевидно, что ей не может быть IBA — эта история закончена по ряду причин, о которых вы знаете».