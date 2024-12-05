«Бой Тайсона — это комедия с трагедией, старикам нужно дома сидеть!» Костя Цзю: реванш Бетербиева и Бивола, сыновья, Тайсон и Джейк Пол

— Сейчас восстановится… Это не моя компетенция. Сейчас возвращаемся в работу, через три недели его увижу, у меня будет возможность поработать с ним. Это никому не говорите, потому что это сюрприз… А, нет, выложил уже! Я планирую поехать в Австралию в конце декабря. Приезжайте, кстати. У меня там будут два больших шоу — одно в Мельбурне, другое в Сиднее. Встреча с моими фанами, встреча… Еще не знаю, как обозвать это все. Но хочется пообщаться с теми людьми, которые болели всю жизнь за меня, а сейчас поддерживают Тима.