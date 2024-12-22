Усик снова победил Фьюри. Трилогия отменяется?

Четвертый раунд Усик начал со смелых действий — он разрывал дистанцию и неплохо попадал. Фьюри же продолжал выкидывать джебы, которые летели по воздуху. А в середине раунда Усик слегка потряс Тайсона после хорошей комбинации. Британец ответил клинчем в концовке, но в целом Александр выглядел намного лучше в этом отрезке. В пятом раунде Усик сразу полетел вперед, а Фьюри снова вошел в клинч, и даже просто физически выглядел сильнее. Александр также отметился хорошим апперкотом навстречу, но при этом он часто принимал удары по блоку и в целом был не очень активен. Фьюри же неплохо попал по корпусу и взял этот раунд не количеством ударов, а качеством.