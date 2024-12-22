Трилогии не будет. Усику осталось провести только один бой

Любопытно, что Усик сразу ответил согласием — значит, этот поединок состоится практически наверняка. Тем более что первый бой британца и украинца действительно оставил очень много вопросов. Именно там случился тот самый «нокдаун-фантом», когда Дюбуа жёстко пробил Александра ударом в корпус на грани запрещённой границы. Усик тогда упал и долго не мог подняться, сигнализируя, что получил удар в пах. Судья ему поверил и не стал отсчитывать нокдаун, который наверняка завершился бы поражением чемпиона. Александр полежал, оклемался и потом сумел одолеть соперника. Но не все поверили, что это был именно удар в пах.