«Не хотелось бы, чтобы это становилось частью бизнеса». Цзю ожидает, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой

Напомним, что в ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
«Я думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — цитирует Цзю ТАСС.
22 февраля в Саудовской Аравии Артур Бетербиев проведет реванш против россиянина Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.