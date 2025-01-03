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«Не хотелось бы, чтобы это становилось частью бизнеса». Цзю ожидает, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю выразил мнение, что российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут провести третий бой.

Источник: Sport24

Напомним, что в ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Я думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — цитирует Цзю ТАСС.

22 февраля в Саудовской Аравии Артур Бетербиев проведет реванш против россиянина Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.