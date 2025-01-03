«Не хотелось бы, чтобы это становилось частью бизнеса». Цзю ожидает, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой

«Я думаю, что будет и третий бой. Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса. Но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — цитирует Цзю ТАСС.