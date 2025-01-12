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Украинца Усика признали боксером года

Авторитетный американский журнал The Ring признал украинца Александра Усика боксером года. Об этом сообщается на сайте издания.

Источник: Reuters

В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.

«Усик, которому 17 января исполнится 38 лет, не уверен, будет ли он снова боксировать. Но ничто не может отнять у него того, чего он добился в 2024 году», — говорится в материале.

В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.