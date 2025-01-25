Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Поветкину 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональном боксе он становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. На его счету 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области, однако в декабре он покинул занимаемую должность.