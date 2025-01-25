Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин считает глупостью свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.
24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина до 20 октября 2028 года. Также ITA аннулировало результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года. Боксер не намерен оспаривать вынесенное решение.
«Это ерунда и глупость», — сказал Поветкин.
Поветкин был временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. Днем ранее спортсмен одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин — вещество, которое используется для наращивания мышечной массы и повышения производительности.
Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера — в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.
Поветкину 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональном боксе он становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. На его счету 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области, однако в декабре он покинул занимаемую должность.