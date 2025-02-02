Промоутер Усика прокомментировал вероятность боя с Кличко

Усик в 2024 году провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.