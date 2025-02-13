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Усик рассказал о грядущем завершении карьеры

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что проведет два боя до завершения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.

Источник: Reuters

«Я буду драться с победителем поединка Паркер — Дюбуа, без проблем. Думаю, мне осталось в боксе два года или полтора. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только два», — заявил Усик.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116−112, 116−112, 116−112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118−112.