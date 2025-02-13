Усик рассказал о грядущем завершении карьеры

«Я буду драться с победителем поединка Паркер — Дюбуа, без проблем. Думаю, мне осталось в боксе два года или полтора. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только два», — заявил Усик.