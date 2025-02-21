Настоящая история из «Рокки». Английский электрик подерётся с суперзвездой бокса

История пока выглядит фантастически. В начале недели ничего не предвещало такого развития события. К противостоянию с Шакуром готовился совсем другой претендент — Флойд Скофилд. Но в итоге он был вынужден сняться с поединка. Пока история покрыта туманом неизвестности, а отец боксёра вовсю обвиняет соперников в том, что его сына отравили. Однако расследование, если оно и будет, случится уже после турнира. В итоге поединок Стивенсона подвис в воздухе, защита титула чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе могла попросту не состояться. И тут на помощь пришёл Пэдли, который принял вызов на коротком уведомлении. На подготовку к поединку было всего лишь четыре дня.