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Тренер Бетербиева заявил, что боксер подготовил сюрпризы для Бивола

Бой Бетербиев — Бивол состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Источник: Mark Robinson/Getty Images

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев подготовил некоторые сюрпризы для соотечественника Дмитрия Бивола в реванше. Об этом ТАСС рассказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.

Бой Бетербиев — Бивол состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

«Сюрпризы будут. Какие, не буду раскрывать. Мы готовы на максимум и не сомневаемся», — сказал Рэмси.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летнего Бивола — 23 победы (12 нокаутом), 1 поражение.