Поражение от Дмитрия Бивола — первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года

Поражение от Бивола — первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.
В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере — Бетербиеву решением большинства судей.
Почему для бокса так важны реванши.
В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Поражение от Бивола — первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.
В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере — Бетербиеву решением большинства судей.
Почему для бокса так важны реванши.