Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поражение от Дмитрия Бивола — первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года

В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Источник: Спортс"

Поражение от Бивола — первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.

В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере — Бетербиеву решением большинства судей.

Почему для бокса так важны реванши.