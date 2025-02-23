Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу

ЭР-РИЯД, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде, он победил соотечественника Артура Бетербиева решением судей большинством голосов.
Двое судей отдали победу Биволу — 116:112, 115:113, третий выставил ничейные оценки — 114:114.
За исключением первой минуты, когда Бивол атаковал первым номером, поединок почти полностью прошел по сценарию первого боя: претендент работал на отходах и контратаках, а чемпион шел вперед и начинал атаки. Однако, в отличие от первого поединка, Бивол работал намного активнее и точнее. Также он был внимательнее в обороне и разнообразнее в атаке. Бивол много перемещался, срезал углы и работал более комбинационно, тогда как Бетербиеву удавались в основном одиночные или двухударные выпады.
В начале поединка лучше выглядел Бивол, затем на какое-то время Бетербиев перехватил инициативу, но заключительные раунды были за Биволом. В отличие от первого боя, Бивол на этот раз сохранил больше сил, выглядел свежее соперника и закономерно победил. Ничейные оценки одного из судей вызвали недоумение у поклонников бокса.
По $15 млн на каждого
Бивол взял реванш у Бетербиева. Первый поединок прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей. В послужном списке 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), 1 поражение.
Бетербиев и Бивол получат улучшенные гонорары по сравнению с первым боем. По данным Боба Арума, главы промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева, соперники получат по $15 млн, что на $5 млн больше, чем за октябрьский поединок.
Бивол стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который защищал 13 раз. Спортсмен уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.
В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем — решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, американца Джо Смита — младшего, доминиканца Ленина Кастильо, британца Крэйга Ричардса, соотечественника Умара Саламова, абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг мексиканца Сауля Альвареса, представителя Мексики Хильберто Рамиреса, британца Артура Линдона и ливийца Малика Зинада. После победы над Зинадом нокаутом в шестом раунде в поединке, который прошел в июне, Бивол прервал серию побед решением судей из девяти поединков, выиграв досрочно впервые с 2018 года. В октябре 2019 года Биволу был присвоен статус суперчемпиона мира WBA.
Трое россиян с чемпионскими поясами
Бетербиев не сумел в десятый раз защитить титул чемпиона мира по версии IBF, в шестой — пояс WBC, в четвертый — WBO, в первый — WBA. Он был четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям, до него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев, а также первым россиянином — абсолютным чемпионом мира после Константина Цзю, который владел этим званием в 2001—2003 годах. Тогда звания абсолютного чемпиона мира удостаивались боксеры, завоевавшие титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, сейчас — по четырем.
Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в 5 боях. Среди побежденных значатся бывшие чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США. В марте 2021 года он впервые в профессиональной карьере выступил в России, победив в Москве немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.
На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами — Бивол, Бахрам Муртазалиев (IBF, вес до 69,9 кг) и Муслим Гаджимагомедов (WBA, до 101,6 кг).