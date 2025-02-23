Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Бетербиев не сумел в десятый раз защитить титул чемпиона мира по версии IBF, в шестой — пояс WBC, в четвертый — WBO, в первый — WBA. Он был четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям, до него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев, а также первым россиянином — абсолютным чемпионом мира после Константина Цзю, который владел этим званием в 2001—2003 годах. Тогда звания абсолютного чемпиона мира удостаивались боксеры, завоевавшие титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, сейчас — по четырем.