Бивол после победы над Бетербиевым: «Очень счастлив. Сейчас я был лучше, легче и расслабленнее, чем в первом бою»

Первый бой? Я проиграл и мне полегчало. В реванше было проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Сейчас я был лучше, легче, расслабленнее.
Было тяжело держать Артура на дистанции весь бой, но и ему было нелегко. Массаж ног? У меня появился в лагере массажист, который помог.
Планов пока нет. Сейчас просто хочу отдохнуть", — заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей.
Дмитрий Бивол — 14-й абсолютный чемпион мира в эпоху четырех поясов.
Дмитрий Бивол — третий боксер из России, ставший абсолютным чемпионом мира.