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Бивол после победы над Бетербиевым: «Очень счастлив. Сейчас я был лучше, легче и расслабленнее, чем в первом бою»

"Я просто очень счастлив. Ждал этого последние несколько лет. Благодарю команду, тренеров, болельщиков, отца — всех.

Первый бой? Я проиграл и мне полегчало. В реванше было проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Сейчас я был лучше, легче, расслабленнее.

Было тяжело держать Артура на дистанции весь бой, но и ему было нелегко. Массаж ног? У меня появился в лагере массажист, который помог.

Планов пока нет. Сейчас просто хочу отдохнуть", — заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей.

Дмитрий Бивол — 14-й абсолютный чемпион мира в эпоху четырех поясов.

Дмитрий Бивол — третий боксер из России, ставший абсолютным чемпионом мира.