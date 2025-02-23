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Карточки реванша Бивол − Бетербиев: к концу шестого раунда у судей была ничья

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Источник: Спортс"

Судья Джин Лэйн насчитал ничью 114−114. Он отдал Бетербиеву раунды с третьего по шестой, а также 10-й и 12-й.

Судья Майк Фитцжеральд отдал победу Биволу со счетом 116−112: на его карточке Бетербиев забрал раунды с четвертого по шестой и 12-й.

Судья Деон Дуорт с минимальным перевесом насчитал победу Бивола: Дмитрий был сильнее в первых двух трехминутках, с шестого по девятый и в предпоследнем раундах.

Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона.

Бивол разобрался с Бетербиевым в реванше. Новый абсолютный чемпион мира!