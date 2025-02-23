Карточки реванша Бивол − Бетербиев: к концу шестого раунда у судей была ничья

Судья Джин Лэйн насчитал ничью 114−114. Он отдал Бетербиеву раунды с третьего по шестой, а также 10-й и 12-й.
Судья Майк Фитцжеральд отдал победу Биволу со счетом 116−112: на его карточке Бетербиев забрал раунды с четвертого по шестой и 12-й.
Судья Деон Дуорт с минимальным перевесом насчитал победу Бивола: Дмитрий был сильнее в первых двух трехминутках, с шестого по девятый и в предпоследнем раундах.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона.
Бивол разобрался с Бетербиевым в реванше. Новый абсолютный чемпион мира!