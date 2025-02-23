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Усик покинул арену перед боем Бивол — Бетербиев

Украинец присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира WBC победителю одного из предварительных боев Агиту Кабайелу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде и не стал смотреть бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом ТАСС рассказали организаторы.

Бивол в ночь на воскресенье победил Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Усик присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Агиту Кабайелу из Германии после его победы над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде.

«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», — сказал собеседник агентства.

Кабайел благодаря победе стал претендентом на титул WBC, который принадлежит Усику.

Бивол взял реванш у Бетербиева. Первый поединок прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей. В послужном списке 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), 1 поражение.