Усик покинул арену перед боем Бивол — Бетербиев

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде и не стал смотреть бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом ТАСС рассказали организаторы.
Бивол в ночь на воскресенье победил Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Усик присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Агиту Кабайелу из Германии после его победы над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде.
«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», — сказал собеседник агентства.
Кабайел благодаря победе стал претендентом на титул WBC, который принадлежит Усику.
Бивол взял реванш у Бетербиева. Первый поединок прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей. В послужном списке 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), 1 поражение.