Усик покинул арену перед боем Бивол — Бетербиев

Бивол в ночь на воскресенье победил Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Усик присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Агиту Кабайелу из Германии после его победы над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде.