Боксер Альварес готов провести реванш с Биволом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес готов провести реванш против абсолютного чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола. Об этом Альварес рассказал ТАСС.
Ранее Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
«Реванш интересен, будем его обсуждать. Я готов», — сказал Альварес.
Бивол победил Альвареса единогласным решением судей в 2022 году. На счету мексиканца 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. В активе Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.