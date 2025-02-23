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Боксер Альварес готов провести реванш с Биволом

В 2022 году российский боксер победил мексиканца единогласным решением судей.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес готов провести реванш против абсолютного чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола. Об этом Альварес рассказал ТАСС.

Ранее Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

«Реванш интересен, будем его обсуждать. Я готов», — сказал Альварес.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей в 2022 году. На счету мексиканца 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. В активе Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.