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Боксер Бетербиев не собирается завершать карьеру после поражения от Бивола

Россиянин уступил соотечественнику в реванше решением судей.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев не собирается завершать карьеру после поражения от Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС сообщил промоутер боксера Боб Арум.

Ранее Бивол победил Бетербиева в реванше решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», — сказал собеседник агентства.

Первый поединок боксеров прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей. В послужном списке 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), 1 поражение.