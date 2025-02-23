Боксер Бетербиев не собирается завершать карьеру после поражения от Бивола

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев не собирается завершать карьеру после поражения от Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС сообщил промоутер боксера Боб Арум.
Ранее Бивол победил Бетербиева в реванше решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», — сказал собеседник агентства.
Первый поединок боксеров прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей. В послужном списке 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), 1 поражение.