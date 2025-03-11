Прохазка — об Анкалаеве: «Единственный мошенник — это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»

Анкалаев — о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник».
Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул».
«Единственный мошенник — это Анкалаев. Сейчас он чемпион, но никто не признает это», — заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Анкалаев — о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник».
Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул».