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Прохазка — об Анкалаеве: «Единственный мошенник — это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»

«Единственный мошенник — это Анкалаев. Сейчас он чемпион, но никто не признает это», — заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Источник: Спортс"

Анкалаев — о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник».

Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул».