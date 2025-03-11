В аэропорту Москвы встретили с флагами России и песней «Группа крови» боксера Бивола

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола встретили в московском аэропорту Шереметьево с флагами России и песней «Группа крови». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Бивол во вторник прилетел в Москву. В феврале он победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева. Оба поединка состоялись в Эр-Рияде.
Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.