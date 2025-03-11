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Бивол готов провести третий бой против Бетербиева в ноябре-декабре

В феврале боксер победил Бетербиева в реванше решением большинства судей.

Источник: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол хочет провести третий поединок против Артура Бетербиева не ранее ноября-декабря. Об этом Бивол сообщил журналистам.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил ТАСС, что боксер нацелен на третий поединок с Бетербиевым и не планирует проводить бой с американцем Давидом Бенавидесом.

«Не раньше ноября-декабря. До этого времени мне нужно привести себя в порядок», — сказал Бивол.

Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева. Оба поединка состоялись в Эр-Рияде.

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.