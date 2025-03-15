Милохин в порядке! Даня оформил четыре нокдауна и финишировал соперника

«Жосан пригласил меня сам. Возможно, кто-то потом будет говорить: “Ой, конечно, он выбрал неопытного. Давай со мной драться”, на это я отвечу, что он меня позвал сам, а я согласился, мне сейчас нужен опыт на ринге. Парнишка молодец, он молодой, я видел, что он боевой, умеет бить, этим он и интересен», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.