Трехкратный чемпион Москвы по боксу скончался во время тренировки

По информации источника, по ходу тренировочного процесса Котову стало плохо, и он внезапно потерял сознание в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» в Москве. Там проводил занятия клуб «Здоровая нация», которым Котов руководил. На место была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли спасти спортсмена.