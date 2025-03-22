Рой Джонс — младший: боксер Форман оставил гигантское наследие

Форман становился чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF). Дважды удостаивался наград «Боксер года» по версии журнала The Ring (1973, 1976). В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, в 2010 году этот рекорд был побит его соотечественником Бернардом Хопкинсом, однако Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом.