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Рой Джонс — младший: боксер Форман оставил гигантское наследие

Джордж Форман скончался на 77-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман оставил гигантское наследие. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший.

Форман умер в возрасте 76 лет.

«Форман — великий боксер и человек, настоящая глыба бокса. Он оставил гигантское наследие, его поединок с Мохаммедом Али — история мирового спорта. Он не раз доказывал, что выступать на высочайшем уровне можно в любом возрасте. Светлая память великому чемпиону», — сказал Джонс.

Форман становился чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF). Дважды удостаивался наград «Боксер года» по версии журнала The Ring (1973, 1976). В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, в 2010 году этот рекорд был побит его соотечественником Бернардом Хопкинсом, однако Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом.

Также на его счету золотая медаль Олимпийских игр 1968 года. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, в 76 из которых победил (68 нокаутом) и в 5 проиграл.