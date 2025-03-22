Холифилд назвал боксера Формана уникальным человеком для своего времени

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман был уникальным человеком для своего времени. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд.
Форман умер на 77-м году жизни.
«Большая утрата для бокса и всего мирового спорта. Он был во многом примером для меня, мы встречались на ринге (в 1991 году Холифилд одержал победу единогласным решением судей — прим. ТАСС). Это был уникальный человек для своего времени, он оставил большое наследие и память. Великий чемпион», — сказал Холифилд.
Форман становился чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF). Дважды удостаивался наград «Боксер года» по версии журнала The Ring (1973, 1976). В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, в 2010 году этот рекорд был побит его соотечественником Бернардом Хопкинсом, однако Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом.
Также на его счету золотая медаль Олимпийских игр 1968 года. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, в 76 из которых победил (68 нокаутом) и в 5 проиграл.