Холифилд назвал боксера Формана уникальным человеком для своего времени

«Большая утрата для бокса и всего мирового спорта. Он был во многом примером для меня, мы встречались на ринге (в 1991 году Холифилд одержал победу единогласным решением судей — прим. ТАСС). Это был уникальный человек для своего времени, он оставил большое наследие и память. Великий чемпион», — сказал Холифилд.