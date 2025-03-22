Трамп выразил соболезнования в связи со смертью боксера Джорджа Формана

«Джордж Форман умер. Это был великий боец! У него, без сомнения, был самый тяжелый и сильный удар в истории бокса. Он был действительно особенным, но прежде всего он был великим человеком, для которого личность была важнее жизни. Я хорошо его знал, и его будет очень не хватать. Передаю самые теплые соболезнования его замечательной семье!» — написал президент США.