Трамп выразил соболезнования в связи со смертью боксера Джорджа Формана

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американского боксера Джорджа Формана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Джордж Форман умер. Это был великий боец! У него, без сомнения, был самый тяжелый и сильный удар в истории бокса. Он был действительно особенным, но прежде всего он был великим человеком, для которого личность была важнее жизни. Я хорошо его знал, и его будет очень не хватать. Передаю самые теплые соболезнования его замечательной семье!» — написал президент США.
Форман умер на 77-м году жизни. Он становился чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF). Дважды удостаивался наград «Боксер года» по версии журнала The Ring (1973, 1976). В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, в 2010 году этот рекорд был побит его соотечественником Бернардом Хопкинсом, однако Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом.
Также на его счету золотая медаль Олимпийских игр 1968 года. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, в 76 из которых победил (68 нокаутом) и в 5 проиграл.