Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

Цзю-младший объяснил, что ценит своего отца и рад был видеть его на своем последнем поединке, который завершился поражением. «Это было не плохо. Это не отвлекало. Это было незнакомо. Я просто не привык к его присутствию», — сказал спортсмен, добавив, что он против нахождения отца рядом с рингом в будущем.