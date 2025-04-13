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Мухаммад — после победы Пимблетта: «У Ислама появился новый претендент»

«У Ислама появился новый претендент», — написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Источник: Спортс"

Напомним, Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на UFC 314.

Пэдди Пимблетт: «Хочу драться с бойцами топ-5. Арман? ## ### эту сосиску».

UFC 314: Волкановски против Лопеса, Пимблетт нокаутировал Чендлера, Рейес нокаутировал Крылова.