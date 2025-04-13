Мойкано — Пимблетту: «Бро, расслабься! Оливейра не будет драться с тобой! Успокойся»

Напомним, Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на UFC 314.
Пэдди Пимблетт: «Хочу драться с бойцами топ-5. Арман? ## ### эту сосиску».
Мухаммад — после победы Пимблетта: «У Ислама появился новый претендент».
«Бро, расслабься! Чарльз не будет драться с тобой! Чендлер пришел после 16 поражений! Отличное выступление, кстати. Но успокойся!» — написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на UFC 314.
Пэдди Пимблетт: «Хочу драться с бойцами топ-5. Арман? ## ### эту сосиску».
Мухаммад — после победы Пимблетта: «У Ислама появился новый претендент».