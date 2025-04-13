Евлоев поздравил Волкановски: «Ты настоящий чемпион, Алекс. Теперь посмотрим, чего стоит твое слово!»

Напомним, Алекс Волкановски победил Диего Лопеса в главном событии UFC 314.
Волкановски сдал, но все равно великий боец. Он доказывает это всю жизнь.
Волкановски — о победе над Лопесом: «Это дерьмо, о котором люди пишут книги».
«Поздравляю с отличным выступлением, Алекс! Ты настоящий чемпион Теперь давай посмотрим, чего стоит твое слово!» — написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, Алекс Волкановски победил Диего Лопеса в главном событии UFC 314.
Волкановски сдал, но все равно великий боец. Он доказывает это всю жизнь.
Волкановски — о победе над Лопесом: «Это дерьмо, о котором люди пишут книги».