Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евлоев поздравил Волкановски: «Ты настоящий чемпион, Алекс. Теперь посмотрим, чего стоит твое слово!»

«Поздравляю с отличным выступлением, Алекс! Ты настоящий чемпион Теперь давай посмотрим, чего стоит твое слово!» — написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, Алекс Волкановски победил Диего Лопеса в главном событии UFC 314.

Волкановски сдал, но все равно великий боец. Он доказывает это всю жизнь.

Волкановски — о победе над Лопесом: «Это дерьмо, о котором люди пишут книги».