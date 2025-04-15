Доминик Рейес: «Больше не беспокоюсь о результате и это невероятно облегчает»

Напомним, Рейес нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде поединка на UFC 314.
UFC 314: Волкановски победил Лопеса, Пимблетт нокаутировал Чендлера, Рейес нокаутировал Крылова.
Волкановски снова чемпион UFC! Хорош даже в 36.
«Я больше не беспокоюсь о результате. Знаете, насколько это облегчает? Просто невероятно. Я выхожу в октагон и просто дерусь, потому что мне это нравится», — заявил боец UFC Доминик Рейес.
Напомним, Рейес нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде поединка на UFC 314.
UFC 314: Волкановски победил Лопеса, Пимблетт нокаутировал Чендлера, Рейес нокаутировал Крылова.
Волкановски снова чемпион UFC! Хорош даже в 36.