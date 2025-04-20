Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться

После классной победы над австралийцем Джорджем Камбососом казалось, что Ломаченко вновь может замахнуться на очень серьёзные вершины. Однако первый же комментарий от менеджера Эгиса Климаса дал понять, что всё не так просто: «Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации на данный момент. Он хочет проводить больше времени с семьёй. И не хочет ничего предпринимать до конца года… Так что он определённо не выйдет в ринг до конца года. В случае с Ломой его мотивируют не только деньги. Он не принимает что-то только из-за денег. Вы можете предложить ему десятки миллионов долларов, но, если у него не будет мотивации, он не будет готовиться к бою».