Умер заслуженный тренер России по боксу Карандей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Помимо множества призеров крупнейших международных соревнований, среди воспитанников Карандея значится чемпион мира 2019 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2021 года в Токио Глеб Бакши.
«Имя Ивана Николаевича стало символом профессионализма и любви к своему делу. Тысячи поклонников бокса будут помнить великого тренера и чтить память человека, который посвятил свою жизнь подготовке настоящих бойцов», — говорится в сообщении федерации.