Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес 12 сентября подерутся за титул абсолютного чемпиона второго среднего веса по боксу

Прошедшей ночью Альварес объединил пояса, победив Уильяма Скалла, и во второй раз стал бесспорным чемпионом категории. На его счету 63 победы, две ничьи и два поражения.
Теренс Кроуфорд — бывший абсолют в полусредней и первой полусредней категориях. Также отметим, что он первый в истории боксер, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.
В августе Кроуфорд победил Исраила Мадримова. Всего у Теренса 41 победа (31 нокаутом).
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