Боксер Бивол заявил, что планирует провести третий бой против Бетербиева в ноябре-декабре

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол планирует провести третий бой против Артура Бетербиева в ноябре или декабре. Комментарий Бивола приводит портал Boxing Scene.
Ранее ТАСС сообщал, что Бивол начнет подготовку к третьему поединку с Бетербиевым летом.
«Надеюсь, в ноябре-декабре у меня будет шанс провести бой», — ответил Бивол на вопрос, когда состоится их следующий бой с Бетербиевым.
В феврале Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева. Сейчас Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации, отказавшись проводить защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против американца Давида Бенавидеса, который стал новым чемпионом по версии WBC.