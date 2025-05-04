Боксер Бивол заявил, что планирует провести третий бой против Бетербиева в ноябре-декабре

В феврале Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева. Сейчас Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации, отказавшись проводить защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против американца Давида Бенавидеса, который стал новым чемпионом по версии WBC.