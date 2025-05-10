ACA 186: Богатырев проиграл Корнилову и другие бои

Корнилов победил единогласным решением судей (50−45, 49−46, 49−46).
Главные бои карда:
● Алексей Шуркевич (15−6) победил Анатолия Бойко (10−2) техническим нокаутом в третьем раунде;
● Марат Балаев (12−4) проиграл Хакрану Диасу (28−11−1) единогласным решением судей;
● Максим Гришин (34−10−2) победил Евгения Егембердиева (12−5) техническим нокаутом во втором раунде;
● Александр Маслов (12−1) нокаутировал Юрия Федорова (10−7) во втором раунде.
«Я больше русский, чем ты. И для России сделал больше». Бой тяжей, которые очень не любят друг друга.
15 лучших тяжеловесов России. Только двое — из UFC.