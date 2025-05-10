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ACA 186: Богатырев проиграл Корнилову и другие бои

10 мая в Санкт-Петербурге прошел турнир АСА 186, в главном событии которого состоялся реванш Адама Богатырева (9−4) и Кирилла Корнилова (16−1−1) в тяжелом весе.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Корнилов победил единогласным решением судей (50−45, 49−46, 49−46).

Главные бои карда:

● Алексей Шуркевич (15−6) победил Анатолия Бойко (10−2) техническим нокаутом в третьем раунде;

● Марат Балаев (12−4) проиграл Хакрану Диасу (28−11−1) единогласным решением судей;

● Максим Гришин (34−10−2) победил Евгения Егембердиева (12−5) техническим нокаутом во втором раунде;

● Александр Маслов (12−1) нокаутировал Юрия Федорова (10−7) во втором раунде.

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