Альдо — после поражения Захаби: «Думаю, вы видите меня в последний раз. Больше не могу»

"Спасибо UFC за все. Думаю, во мне больше нет сил продолжать. Это было тяжелая неделя. И дело не только в велогонке. Произошло много всего. Очень тяжело расставаться после всего, что было. Был момент, когда я почувствовал, что у меня нет сил. Тело идет в отказ. Не хочу постоянно через это проходить.