Альдо — после поражения Захаби: «Думаю, вы видите меня в последний раз. Больше не могу»

"Спасибо UFC за все. Думаю, во мне больше нет сил продолжать. Это было тяжелая неделя. И дело не только в велогонке. Произошло много всего. Очень тяжело расставаться после всего, что было. Был момент, когда я почувствовал, что у меня нет сил. Тело идет в отказ. Не хочу постоянно через это проходить.
Думаю, вы видите меня в последний раз. Больше так не могу", — заявил экс-чемпион UFC Жозе Альдо.
Напомним, Альдо (32−10) проиграл Айманну Захаби (13−2) единогласным решением судей (28−29, 28−29, 28−29) на UFC 315.
Альдо семь раз защищал титул полулегкого веса. В 2020-м он проиграл Петру Яну поединок за пояс легчайшего веса.
UFC 315: Мухаммад — Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро, Альдо проиграл Захаби и другие бои.
Жозе Альдо: «Думаю, что уже достиг той точки, когда нет смысла бегать по категориям. Лучше всего продолжать в полулегком весе».