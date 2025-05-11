Валентина Шевченко победила Манон Фьоро на UFC 315 и защитила пояс в наилегчайшем весе

Шевченко победила единогласным решением судей (трижды 48−47).
Это первая защита Шевченко после завоевания пояса в бою с Алексой Грассо. Фьоро шла на серии из семи побед.
UFC 315: Мухаммад — Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро и другие бои.
В Монреале на UFC 315 прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Манон Фьоро.
Шевченко победила единогласным решением судей (трижды 48−47).
Это первая защита Шевченко после завоевания пояса в бою с Алексой Грассо. Фьоро шла на серии из семи побед.
UFC 315: Мухаммад — Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро и другие бои.