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Валентина Шевченко победила Манон Фьоро на UFC 315 и защитила пояс в наилегчайшем весе

В Монреале на UFC 315 прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Манон Фьоро.

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Источник: Спортс"

Шевченко победила единогласным решением судей (трижды 48−47).

Это первая защита Шевченко после завоевания пояса в бою с Алексой Грассо. Фьоро шла на серии из семи побед.

UFC 315: Мухаммад — Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро и другие бои.